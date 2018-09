Gattuso e i pizzini a Biglia: indicazioni a 7 calciatori in 30 secondi

L’allenatore del Milan, Rino Gattuso, ha consegnato un pizzino a Biglia su cui c’erano delle indicazioni per il centrocampo

Rino Gattuso ha adoperato il ‘metodo’ dei pizzini per comunicare con i suoi calciatori. Il tecnico, nel corso della sfida tra Milan e Atalanta, ha girato le direttive a Lucas Biglia, regista del centrocampo rossonero, comandante in campo. L’allenatore milanista non riusciva a dettare le sue indicazioni a tutta la squadra e ha consegnato un bigliettino nelle mani di Lucas Biglia.

Il centrocampista argentino ha letto le indicazioni e ha girato le direttive ai suoi compagni di reparto Bonaventura e Kessié ma non solo. Spesso risulta difficile comunicare con tutti i giocatori, soprattutto durante le fasi più concitate delle partite e in questo modo Ringhio è riuscito nell’impresa di dare indicazioni a ben sette calciatori in meno di trenta secondi: un metodo ‘alternativo’, già utilizzato in passato, che può tornare utile anche in futuro.