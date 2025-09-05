Gattuso alla Rai: «Offensivi e bravi. Vogliamo ridare entusiasmo agli italiani». Le parole del ct dopo la vittoria con l’Estonia

Gennaro Gattuso ha parlato alla Rai dopo la vittoria della Nazionale italiana con l’Estonia.

VITTORIA – «Ringrazio i ragazzi per la prestazione, nel primo tempo è mancato solo il gol. Buona partita, merito dei ragazzi che hanno lavorato bene. La prima è andata, ora pensiamo alla prossima che sarà difficile. Complimenti ai ragazzi che si sono dati da fare».

RETEGUI-KEAN BENE – «Vero, ma tutta la squadra è stata brava. Abbiamo giocato con due attaccanti sapendo di poter prendere qualche ripartenza. Siamo andati sui riferimenti esponendoci a qualche rischio. Ma oggi era giusto giocare offensivi contro una squadra che aveva qualcosa di meno. Ma vincere non era scontato e siamo stati bravi».

OBIETTIVO – «Ringrazio questo gruppo di lavoro. Il nostro obiettivo è far felice la gente e far tornare l’entusiasmo agli italiani. I ragazzi sanno che anche se sbagliamo dobbiamo lottare. Testa a lunedì»