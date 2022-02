Milan, Gazidis: «Stadio? E’ necessario per il club e il progetto deve realizzarsi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gazidis: «I giovani del Milan diventeranno talenti di livello mondiale». Le dichiarazioni dell’ad rossonero

Ivan Gazidis, ad del Milan, ha rilasciato un’intervista a Forbes.

STADIO – «Sappiamo che questo stadio è necessario per il club. Questo progetto deve realizzarsi se il club vuole avere il futuro che i suoi tifosi vogliono che abbia. E direi che la città di Milano vuole che i suoi due club lo abbiano. È una trasformazione per le due squadre di calcio, Milan e Inter, nel loro viaggio per tornare ai vertici del calcio europeo. Ed è una trasformazione, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus nel suo nuovo stadio. Questo è un passo necessario. Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo lasciamo ai nostri figli. Penso che il calcio italiano sia assolutamente pronto per il rilancio».

PROGETTO GIOVANE – «Direi ancora che siamo un work in progress. Stiamo ancora procedendo verso dove vogliamo essere. Ma siamo chiaramente sulla strada giusta. E la base di ciò sono i giovani giocatori che si trasformano con il Milan in talenti di livello mondiale che poi alzano il livello della squadra, il che poi aumenta i nostri ricavi, il che ci consente di investire di più nella squadra per poterli trattenere. Se tutto ciò che facciamo è guardare indietro a un passato glorioso, rimarremo indietro. È già successo e non succederà ancora. Sono molto ottimista su quello che faremo. E sono molto fiducioso che daremo qualcosa ai club, alla città e alla prossima generazione che li farà sentire orgogliosi essere milanese». CONTINUA SU MILAN NEWS 24