Gazidis: «Milan squadra giovane, guardiamo al futuro con ottimismo»

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, parla in vista della nuova stagione. Le parole sul mercato e sugli obiettivi del club

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato della nuova stagione nel corso di una conferenza stampa.

NUOVA STAGIONE – «Siamo molto felici di essere qua per parlare della nuova stagione. Il Covid-19 è stata una sfida importantissima per noi e per la nostra comunità, il calcio ha un ruolo importante nel ritorno alla normalità ma dobbiamo farlo con responsabilità, tutti insieme, con sicurezza per tutti i nostri tifosi. Speriamo di tornare allo stadio coi nostri tifosi, è una parte assolutamente fondamentale per il calcio, il prima possibile ma solo quando sarà sicuro al 100%. Ci mancano i nostri tifosi, vogliamo farli tornare ma solo quanto sarà perfettamente sicuro dal punto di vista sanitario».

MERCATO MILAN – «Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo, specie nell’ultima strana stagione. La continuità è un passaggio importante, per questo abbiamo provato a garantire questo aspetto. Abbiamo provato a creare un equilibrio tra gioventù ed esperienza, vogliamo continuare ad aggiungere pezzi importanti per la squadra, ma il club ha una sfida importante davanti: sviluppare la squadra e allo stesso tempo portare il club in equilibrio finanziario, ma anche far progredire la società, per questo lo stadio sarà fondamentale. Abbiamo pazienza e stiamo facendo un duro lavoro insieme, quindi credo che possiamo guardare al futuro con ottimismo».

IBRAHIMOVIC – «Speriamo di poter concludere a breve i negoziati con lui, ha una posizione speciale nella squadra e sono ottimista. Ibra ha giocato un ruolo importante nella nostra crescita e vorremmo che possa continuare ad averlo, stiamo facendo tutto il possibile per tenerlo con noi».