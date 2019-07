Genoa, Andreazzoli: «Ottimo test, ma Gumus e Hiljemark…»

Dopo la prima uscita stagione del Genoa, l’allenatore Andreazzoli ha commentato la prova dei ragazzi

Dopo la vittoria per 9-0 nell’amichevole contro la formazione locale dello Stubai, l’allenatore del Genoa, Andreazzoli, ha commentato la prova della squadra. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Ho visto quello che mi aspettavo. Di fare il secondo allenamento della giornata. Dopo il primo allenamento della giornata abbiamo fatto una sgambata senza alcuna pretesa».

«Pandev? Anche lui, come gli altri hanno lavorato sodo, gli chiedevamo come a tutti di completare il lavoro. Gumus e Hiljemark sono rimasti fuori perché avevano qualche problemino. Il ruolo di Rovella è dettato dalla necessità di far giocare lui, non c’è niente di particolare. Rovella si è comportato bene. Non avevo nessuna aspettativa da questa gara se non quello che ho detto prima».