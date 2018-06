Perin, Ballardini dice la sua: «È uno dei portieri più forti al mondo, se la può giocare con chiunque»

L’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha detto la sua sull’imminente trasferimento del portiere Mattia Perin alla Juventus

Il trasferimento di Mattia Perin alla Juventus è ormai cosa fatta. Il portiere ha svolto oggi le visite mediche per il club bianconero, con cui è in procinto di legarsi per i prossimi anni. Su di lui si è espresso l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, che ha detto la sua sulle qualità del giocatore: «Per me Mattia è uno dei più forti portieri del mondo, per cui ha sicuramente buone chance di avere una maglia da titolare».

Ballardini ha poi proseguito sul trasferimento di Perin alla Juventus: «Se va in una squadra così importante troverà grande concorrenza, ma uno come lui se la può giocare con chiunque» le parole dell’allenatore durante il ritiro del premio ‘Briglia d’Oro’ a Siena e riportate da Ansa.