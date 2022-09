Genoa, Blessin: «SPAL? Non dobbiamo farli entrare in partita»

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL

LE PAROLE – «Sappiamo che sono forti in casa, i loro tifosi danno una grande spinta. Dipende molto da noi, dobbiamo cercare di tenere in mano il possesso del gioco. La squadra ha buoni giocatori e un bravo tecnico di esperienza, non dobbiamo farli entrare in partita».