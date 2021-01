Genoa e Sampdoria a colloquio: sondaggio per Colley e Bereszynski

Genoa e Sampdoria ragionano su possibili operazioni di mercato: sul tavolo Bereszynski e Colley, più Goldaniga e un conguaglio economico

Non sarebbe la prima volta che Genoa e Sampdoria si incontrano per discutere di mercato. Come rivela il Secolo XIX, Carlo Osti, direttore sportivo blucerchiato e il suo omologo rossoblù Francesco Marroccu si sono incontrati ieri sera e hanno parlato possibili scambi di giocatori.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Sul tavolo, come rivela il quotidiano cittadino, sono finiti Bartosz Bereszynski e Omar Colley da parte della Sampdoria ed Edoardo Goldaniga, di proprietà del Sassuolo, più un conguaglio economico da parte del Genoa. L’abbozzo di trattativa, al momento, non ha avuto sbocchi.