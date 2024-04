Genoa Gilardino, futuro in bilico: diversi club di A sul tecnico

Il futuro di Gilardino è ancora tutto da decifrare: il Genoa ha aperto i dialoghi per il rinnovo, ma sul tecnico diversi club di A

Come riportato da Matteo Moretto, il Torino lo avrebbe messo nel mirino come post Juric ma anche Fiorentina e Milan avrebbe messo l’ex attaccante sul taccuino. I rossoneri ci stanno pensando in caso di esonero di Pioli.