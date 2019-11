Genoa, i convocati di Thiago Motta: tornano Pajac e Lerager

Genoa, i convocati di Thiago Motta per la gara contro l’Udinese: tornano Lerager e Pajac, assenti nelle ultime uscite

Il Genoa di Thiago Motta ha impressionato nelle due uscite in cui l’ex Inter ha preso posto in panchina: vittoria in rimonta contro il Brescia e sconfitta, all’ultimo secondo con la Juve.

Sono stati resi noti i convocati per la gara contro l’Udinese. Buone notizie per Thiago Motta, con il ritorno di Pajac e Lerager.

L’elenco completo dei convocati

Jandrei, Radu, Zapata, Barreca, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Romero, Ghiglione, Ankersen, Pajac, Lerager, Jagiello, Schone, Radovanovic, Agudelo, Saponara, Sanabria, Gumus, Kouamè, Pandev, Cleonise.