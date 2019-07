Genoa, il saluto di Miguel Veloso: «Lascio casa, grazie a tutti»

Genoa, ufficiale l’approdo di Veloso al Verona. Il centrocampista saluta tramite Instagram: «Lascio casa, grazie a tutti»

Miguel Veloso ha lasciato ufficialmente il Genoa per approdare all’Hellas Verona. Dopo l’ufficialità del passaggio, il centrocampista si è affidato a Instagram per salutare il Grifone:

«Lascio casa. E come sempre in questi momenti non è mai facile prendere certe decisioni. Lascio un gruppo di giocatori ma soprattutto di uomini straordinari, una tifoseria che negli anni ha imparato ad apprezzarmi e che nonostante qualche incomprensione mi ha voluto bene. Volevo ringraziare tutto lo staff tecnico e le persone che mi hanno accompagnato in questa bella esperienza a Genova. Ora si apre un nuovo capitolo ma non dimenticherò mai i valori del Grifone e di una maglia che ho onorato fino all’ultimo istante», il suo pensiero.