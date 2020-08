Genoa, il saluto di Nicola: «Grazie per questi 7 mesi bellissimi»

View this post on Instagram

I risultati si ottengono in team e grazie al Team ne abbiamo raggiunto uno a cui tenevamo con tutti noi stessi: la permanenza del Genoa in Serie A. E’ stato in tutto e per tutto un successo di squadra: Presidente, Società, Dirigenza, Staff, Calciatori ed ogni singola persona del @genoacfcofficial con cui abbiamo avuto l’onore di collaborare in questi sette lunghi bellissimi mesi. Vi ringrazio sentitamente! Ed è stata la vittoria dei tifosi, sempre e comunque al nostro fianco: donne e uomini di cuore a cui auguro di vivere assieme al Club le più grandi soddisfazioni sotto questi colori, all’insegna dei valori dello sport. Ho letto ogni vostro messaggio: siete stati meravigliosi, tutti. E mi avete emozionato. Ci vedremo in campo, ne sono certo, ovunque vi sarà passione per questo gioco e porterò per sempre con me il vostro affetto. Grazie @genoacfcofficial , grazie Genova, Forza Grifone. #Semprealmassimo Davide Nicola, Didi.