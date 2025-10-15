Genoa, parla Vieira: «Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto contro il Napoli. Su Ekhator e Fini dico questo»

Genoa, le parole di Patrick Vieira: «Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto con il Napoli. Su Ekhator e Fini dico…»

Le parole del tecnico rossoblù, Patrick Vieira, sul palco del Golden Boy organizzato da Tuttosport. Le sue parole:

PAROLE – «Giovani? È un progetto iniziato prima che arrivassi io. È un segnale forte per questi giovani, avere una società che sta investendo tantissimo su di loro. È importante dar loro l’opportunità di giocare con la prima squadra. Ekhator e Fini stanno facendo bene anche con l’Italia Under 21, ci sono tanti giovani e ora dobbiamo continuare a lavorare».

EKHATOR – «È importante non pensare solo alla prossima gara: questi giocatori in futuro devono essere della prima squadra. Noi abbiamo fatto metà del lavoro, sono sulla strada giusta: abbiamo allenatori che danno loro fiducia, loro devono fare metà strada e noi l’altra metà, poi sarà il lavoro quotidiano a stabilire dove andranno. Anno dopo anno lavoreranno per massimizzare le potenzialità».

STAGIONE – «Stiamo in ritardo sull’aspetto dei punti ma quando guardiamo il gioco credo ci siano cose positive. Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto contro il Napoli con determinazione, è importante cercare la vittoria, ma la partita è importante come quella prima e come sarà la prossima. Dobbiamo capire che siamo sulla strada giusta, sull’atteggiamento i giocatori sono stati bravi. Malinoskyi? E’ importantissimo, ha fatto gol e assist in nazionale. Questo è importante per noi, speriamo che faccia gol, abbiamo bisogno della sua qualità».

LEGGI ANCHE – Malinovskyi da sogno con la Nazionale e il Genoa adesso spera nelle sue giocate: il punto di Tuttosport

