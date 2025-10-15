 Genoa, parla Vieira: «Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto contro il Napoli. Su Ekhator e Fini dico questo»
Genoa, le parole di Patrick Vieira: «Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto con il Napoli. Su Ekhator e Fini dico…»

Le parole del tecnico rossoblù, Patrick Vieira, sul palco del Golden Boy organizzato da Tuttosport. Le sue parole:

PAROLE «Giovani? È un progetto iniziato prima che arrivassi io. È un segnale forte per questi giovani, avere una società che sta investendo tantissimo su di loro. È importante dar loro l’opportunità di giocare con la prima squadra. Ekhator e Fini stanno facendo bene anche con l’Italia Under 21, ci sono tanti giovani e ora dobbiamo continuare a lavorare».

EKHATOR «È importante non pensare solo alla prossima gara: questi giocatori in futuro devono essere della prima squadra. Noi abbiamo fatto metà del lavoro, sono sulla strada giusta: abbiamo allenatori che danno loro fiducia, loro devono fare metà strada e noi l’altra metà, poi sarà il lavoro quotidiano a stabilire dove andranno. Anno dopo anno lavoreranno per massimizzare le potenzialità».

STAGIONE «Stiamo in ritardo sull’aspetto dei punti ma quando guardiamo il gioco credo ci siano cose positive. Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto contro il Napoli con determinazione, è importante cercare la vittoria, ma la partita è importante come quella prima e come sarà la prossima. Dobbiamo capire che siamo sulla strada giusta, sull’atteggiamento i giocatori sono stati bravi. Malinoskyi? E’ importantissimo, ha fatto gol e assist in nazionale. Questo è importante per noi, speriamo che faccia gol, abbiamo bisogno della sua qualità».

LEGGI ANCHE – Malinovskyi da sogno con la Nazionale e il Genoa adesso spera nelle sue giocate: il punto di Tuttosport

