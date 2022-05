Genoa, l'accusa di Preziosi: «Questa situazione non è colpa mia. A gennaio...»

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato dell’attuale situazione del club rossoblù, ancora in piena zona retrocessione

Ai microfoni di Repubblica, Enrico Preziosi ha parlato così dell’attuale situazione del Genoa.

LE PAROLE – «Versati 12 milioni per l’iscrizione durante il closing. Non si dica che questa situazione è colpa mia, forse in estate abbiamo fatto qualche errore ma a gennaio c’era tutto il tempo per rimediare e invece gli attaccanti arrivati non hanno segnato nemmeno un gol. Avevo proposto un allenatore con le palle ma non mi hanno voluto ascoltare».