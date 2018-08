Sfida amichevole Genoa-Montpellier. Il risultato della gara, la cronaca e il tabellino. Espulsi Mimmo Criscito e Nicolas Spolli

Il Genoa ha perso in amichevole contro il Montpellier. Davide Ballardini ha scelto il 3-5-2 dando una chance alla coppia d’attacco Piatek e Lapadula. I due si sono mossi bene e Lapa ha anche sfiorato il gol su assist del polacco. Subito in campo l’ultimo acquisto Rolon, schierato in mezzo al campo. Ballardini ha scelto Marchetti in porta; Gunter, Spolli, Zukanovic in difesa; Lazovic, Hiljemark, Rolon, Bessa, Criscito a centrocampo e la coppia Lapadula-Piatek in avanti. Gara condizionata dall’espulsione di Mimmo Criscito, arrivata al 17′ del primo tempo. Il difensore, tornato in campo dall’inizio dopo i 45 minuti nel test contro l’Albissola, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 17 minuti.

Il calciatore, schierato sulla fascia sinistra, è stato allontanato per proteste, decisione che è parsa eccessiva da parte dell’arbitro Thual, tanto che anche l’allenatore Der Zakarian del Montpellier, ha preso le parti del difensore rossoblù, chiedendo all’arbitro di cambiare idea per far lasciare in campo l’ex calciatore dello Zenit. La decisione ha pesato sull’andamento della gara perché il Genoa ha badato soprattutto a non prenderle. I francesi hanno trovato il gol del vantaggio su calcio di rigore con Delort, con Marchetti che è riuscito solo a sfiorare, dopo un intervento di Spolli in area considerato falloso. Poi l’errore di Lapadula, un paio di azioni in contropiede per i rossoblù e il 2-0 con un probabile fallo di Sambia che ha generato nuove proteste e l’espulsione di Spolli che non ha gradito la decisione arbitrale e ha manifestato tutto il suo dissenso, rimediando il rosso.