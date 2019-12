In vista del derby della lanterna, Thiago Motta ha parlato delle due squadre: «Genoa storica e importantissima, Samp grande»

Thiago Motta, intervistato da DAZN, ha parlato della prossima sfida del suo Genoa, l’importante sfida con la Sampdoria: «Il derby l’ho vissuto già prima e non è cambiato nulla. Genova ha una squadra storica e importantissima come il Genoa ed una grande come la Sampdoria, i tifosi ti chiedono sempre del derby, anche per strada».

Ha poi spiegato il suo gioco: «Il mio calcio è offensivo, come quello di Gasperini. A me piace portare la palla e creare una superiorità numerica con il palleggio e non per una questione estetica, ma perché ci credo realmente».