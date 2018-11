Genoa-Sampdoria highlights e gol: i momenti salienti del Derby di Genova, valido per la 13ª giornata della Serie A 2018/2019

Genoa-Sampdoria highlights e gol: le azioni principali della gara valida per il 13° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova va in scena il Derby della Lanaterna numero 117 della storia. Le due squadre arrivano all’appuntamento da momenti negativi: entrambe, infatti, sono reduci da tre sconfitte di fila in campionato. Genoa (14 punti) e Samp (15) hanno bisogno di ripartire ed ecco la stracittadina, da sempre uno dei derby più sentiti d’Italia, a mettere in palio, oltre a tanto orgoglio, tre punti molto pesanti.

A dirigere Genoa-Sampdoria è l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma. Classe 1977, Doveri non ha mai arbitrato in precedenza il Derby di Genova. Ecco i gol e gli highlights di Genoa-Samp:

GENOA-SAMPDORIA 0-1 – Fabio Quagliarella salta per impattare un cross al bacio e di testa incorna sulla destra. Il portiere non poteva proprio arrivarci.