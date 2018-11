Genoa, Hijlemark che fine ha fatto? Juric non lo vede

Pupillo di Davide Ballardini, Oscar Hiljemark è sparito dai radar del Genoa: il nuovo tecnico Ivan Juric non lo vede, le statistiche parlano chiaro

Piatek ma non solo, in casa Genoa ci sono altri calciatori che stanno soffrendo il cambio di guida tecnica. Il bomber polacco non ha ancora trovato la via del gol con Ivan Juric in panchina, ma c’è anche chi non ha trovato la via del campo: parliamo di Oscar Hiljemark, centrocampista arrivato a Marassi nel gennaio 2018. Lo svedese era un pallino di Davide Ballardini, che lo aveva già allenato a Palermo, e con lui era un punto fermo dell’undici rossoblu: otto presenze da titolare su otto gare, un trend incredibilmente diverso da quello attuale…

Il classe 1992 di Gislaved nelle ultime quattro gare ha raccolto appena 13′: non impiegato nella doppia trasferta meneghina contro Milan e Inter, Hiljemark è subentrato per una manciata di minuti sia contro la Juventus (8′) che contro l’Udinese (5′). Un vero e proprio enigma, con il ventiseienne che non è alle prese con nessun infortunio: semplicemente Juric non lo vede, sebbene lo abbia spesso impiegato nella precedente gestione. E l’ex Elfsborg reclama spazio: le ultime prestazioni sottotono del Grifone potrebbe spingere il mister croato a concedergli spazio.