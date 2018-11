Piatek è un mistero: Preziosi chiede spiegazioni a Juric

Il presidente Preziosi non è contento di Ivan Juric e ha chiesto spiegazioni sulla panchina di Piatek contro l’Inter

Ivan Juric è già a rischio esonero! Il tecnico del Genoa, subentrato a Davide Ballardini durante la sosta di ottobre potrebbe perdere il posto in caso di debacle contro il Napoli. Il tecnico ha collezionato 2 punti in 4 gare, strappando due pareggi a Juventus e Udinese, e perdendo le sfide contro il Milan (al 92esimo) e contro l’Inter, quest’ultima in malo modo. Il presidente genoano non ha gradito il ko contro i nerazzurri e ha chiesto spiegazioni al tecnico per l’atteggiamento della squadra e anche per la decisione di lasciare in panchina Piatek. Il bomber genoano non ha mai segnato da quando Juric siede sulla panchina del Genoa, è a secco da 4 gare, ed è entrato solo nel secondo tempo.

Juric ha concesso la standing ovation a Goran Pandev, facendo entrare l’attaccante polacco a pochi minuti dall’inizio della ripresa. Secondo Telenord, il presidente Preziosi non ha gradito, vorrebbe vedere il centravanti classe ’95 sempre in campo con la maglia del suo Genoa e, come detto, ha chiesto conto anche di questo al tecnico. Il presidente sta pensando all’esonero del tecnico ma Giorgio Perinetti, direttore generale, sta provando a fare da pompiere: «È un po’ stanco, ha bisogno di riposare e di adattarsi al nuovo modulo, ma il telefono per lui è sempre bollente» ha detto il dirigente in riferimento al digiuno di gol di Piatek che dura ormai 4 gare.

