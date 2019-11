Genoa, Thiago Motta: «Potevamo vincere. Sono orgoglioso dei giocatori»

Thiago Motta commenta la sconfitta subita dal Genoa fra le mura amiche contro i rivali del Torino: le parole del mister rossoblù

KO pesante, quello del Genoa contro il Torino nell’anticipo della 14a giornata della Serie A. Thiago Motta, allenatore del club ligure, ha commentato così il risultato (0-1) ai microfoni di Sky Sport.

«Potevamo vincere, ma abbiamo preso un gol su calcio d’angolo. Così è il calcio. La precisione sotto porta arriverà. Oggi abbiamo colpito un palo e una traversa, creando anche altre occasioni contro una squadra costretta poi a mettersi in cinque dietro. Mercato? Penso ai giocatori che ho in rosa. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo in un momento difficile. Gli chiedo di lasciare tutto in campo come stanno facendo. Sono convinto che possiamo fare ancora meglio».