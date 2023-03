Jamal Musiala si ferma per infortunio e non parteciperà alle partite della Germania contro il Perù e il Belgio

La Germania dovrà fare a meno di Jamal Musiala. Il giovane talento del Bayern Monaco si è fermato per infortunio e non sarà a disposizione per i prossimi impegni dei tedeschi con Perù e Belgio.

Il CT Hansi Flick ha deciso però di non chiamare nessuno a sostituire il centrocampista classe 2003.