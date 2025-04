Gestire una ASD in Italia è un po’ come giocare in trasferta con il cronometro che corre, metà squadra assente e le regole che cambiano ogni settimana. Ogni presidente, segretario o volontario sa benissimo cosa vuol dire barcamenarsi tra scadenze, ricevute, iscrizioni, privacy, certificati medici, pagamenti e mille altre incombenze burocratiche. - Calcio News 24

Non sorprende che spesso tutto questo rubi tempo, energie e motivazione a chi vorrebbe solo occuparsi di sport. È proprio da qui che nasce Golee: un gestionale digitale pensato per semplificare la vita alle società sportive dilettantistiche, rendendo la gestione più fluida, ordinata e — finalmente — meno stressante.

Tutto in un unico strumento

Golee è una piattaforma completa che ti permette di centralizzare la gestione della tua ASD in un solo spazio. Dall’anagrafica dei tesserati alla raccolta dei consensi, passando per le iscrizioni online, i pagamenti digitali e la fatturazione elettronica, ogni funzione è pensata per evitare sprechi di tempo ed errori manuali.

Ad esempio, se devi raccogliere iscrizioni per la nuova stagione, puoi creare un modulo personalizzato e convalidare automaticamente i dati inseriti (codice fiscale, certificato medico, documenti). Non servono più fogli Excel da aggiornare a mano o documenti cartacei da rincorrere. Se invece vuoi gestire i pagamenti, puoi attivare Golee Pay e ricevere direttamente le quote online, con tanto di ricevuta automatica e sincronizzazione con il bilancio.

Un’altra funzionalità molto apprezzata è la comunicazione via app con atleti e famiglie: niente più WhatsApp dispersi o telefonate non risposte, tutto passa da un’unica bacheca centralizzata.

Puoi scoprire le funzioni nel dettaglio qui: gestionale per ASD

Un caso concreto

Un’associazione sportiva di medie dimensioni, con circa 150 tesserati, ci ha raccontato che prima dell’introduzione di Golee dedicava quasi 10 ore settimanali solo alla gestione amministrativa. Tra Excel da aggiornare, moduli da controllare, scadenze da monitorare e ricevute da emettere, il tempo sprecato era enorme.

Dopo aver adottato il gestionale, queste ore si sono ridotte a meno di 3. La segreteria ha potuto concentrarsi sulle attività connesse allo sport, migliorando anche la relazione con i genitori e riducendo gli errori nei pagamenti e nella documentazione. Il tutto con una spesa mensile più che sostenibile.

Iniziare è facile

Il bello di Golee è che puoi iniziare senza costi, grazie al piano Free che include già diverse funzionalità essenziali. E se vuoi sbloccare strumenti più avanzati (come l’app, l’archivio storico, l’assistenza prioritaria), puoi scegliere tra due piani a pagamento in base alla tua struttura.

Il 95% delle società che inizia a usare Golee continua a farlo. Un dato che parla da solo.

Scopri i piani: prezzi Golee

In conclusione

La gestione di una ASD non deve più essere sinonimo di stress, scartoffie e serate perse davanti al computer. Golee nasce per restituire tempo, ordine e serenità a chi lavora ogni giorno per portare avanti un progetto sportivo. Con uno strumento semplice e pensato per chi conosce davvero il mondo dello sport dilettantistico.

Se anche tu vuoi tornare a occuparti di allenamenti, progetti e relazioni, lascia che Golee si occupi del resto.