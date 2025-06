Roma, UFFICIALE l'addio di Ghisolfi. Il comunicato del club apre le porte ad un nuovo grande scenario - Calcio News 24

Roma, addio ufficiale a Ghisolfi: il comunicato del club giallorosso sulla separazione. Nell’ombra c’è anche una nuova squadra

È ormai ufficiale: Florent Ghisolfi non fa più parte dell’organigramma della Roma. Dopo giorni di indiscrezioni e segnali di rottura, il club giallorosso ha comunicato la separazione dal proprio Direttore Tecnico attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale. La decisione, presa di comune accordo tra le parti, segna la fine di un rapporto professionale durato poco meno di un anno ma che ha lasciato comunque un’impronta significativa.

Il comunicato della Roma è chiaro nei toni e nei contenuti: «L’AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!».

Ghisolfi era arrivato alla Roma con il compito di accompagnare il nuovo corso sportivo della società, contribuendo alla riorganizzazione dell’area tecnica e alla gestione del mercato. Durante la sua permanenza nella Capitale, ha cercato di dare un’impronta più internazionale alla strategia del club, puntando su giovani talenti e sulla sostenibilità delle operazioni.

L’addio di Ghisolfi rappresenta dunque un punto di svolta per la Roma, che si prepara a ridefinire la propria struttura dirigenziale in vista della nuova stagione. Il momento non è semplice, e la scelta di interrompere il rapporto con una figura chiave come il Direttore Tecnico suggerisce che all’interno del club siano in corso riflessioni profonde sulla direzione da prendere.

Nel frattempo, il nome di Ghisolfi è sempre più accostato alla Juventus. Dopo l’annuncio dell’addio alla Roma, i rumors di un suo possibile approdo a Torino si fanno sempre più insistenti. La Juve, infatti, è alla ricerca di nuovi profili dirigenziali per rinnovare il proprio assetto tecnico e Ghisolfi, con la sua esperienza e il suo profilo internazionale, potrebbe rappresentare una soluzione interessante.

Per la Roma, invece, si apre ora una nuova fase. Il club giallorosso dovrà trovare un sostituto capace di portare avanti un progetto ambizioso che mira a riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. In un’estate già calda per il calciomercato, l’addio di Ghisolfi è il primo grande scossone nella Capitale.