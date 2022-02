Sampdoria, Giampaolo: «C’è mancata qualità, ma abbiamo giocato con coraggio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro il Milan. Le sue parole ai microfoni di DAZN:

PARTITA – «Le partite si possono anche perdere ma vanno giocate con coraggio. Ci è mancato qualcosa in termini di qualità, ma abbiamo giocato con coraggio. Ci abbiamo provato e non ho cose da recriminare a parte il gol subito. Era una situazione su cui avevamo lavorato e anche questa mattina lo avevamo rivisto. Dopo 20 minuti siamo riusciti a farli ragionare meno. I due davanti non hanno avuto il supporto adeguato. Il Milan non te la regala la palla. Tutto sommato è stata una partita seria e giusta. Il Milan è stato bravo in campo, bravi loro».

TIFOSI – «Questa squadra ha bisogno del proprio pubblico. Già domenica scorsa ci hanno aiutato e oggi erano presenti. La squadra deve fare la differenza, deve far riavvicinare il pubblico. Sappiamo che ci sono state vicende legate al Covid per cui è una situazione generale. So quanto i nostri tifosi possano fare la differenza».

SENSI – «Dopo lo svantaggio ho chiesto ai ragazzi di restare in partita. Dovevamo crearci delle situazioni. Sensi sotto le grinfie di Tomori e dei difensori del Milan è stato difficile, sebbene lui sia bravo a ricavarsi gli spazi. Ho anche rischiato Quagliarella che non avrebbe dovuto giocare. Lui mi ha rassicurato e l’ho fatto giocare. Comunque mi sono piaciuti sia Sensi che Caputo che sono riusciti a tirare buoni palloni. Dovevamo essere più freddi e precisi nella costruzione. Il Milan è in salute e fiducia, ma la Sampdoria è stata brava a starci dentro».

