Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli

Gila Lazio, addio sempre più vicino: il difensore verso l’uscita, con Serie A ed estero pronti a sfidarsi per lui

Il futuro di Mario Gila alla Lazio appare sempre più lontano dalla capitale. Il difensore, in scadenza nel 2027, non sembra intenzionato a rinnovare e il club si prepara all’idea di una sua cessione: già in estate per evitare il rischio di perderlo a parametro zero, oppure al termine naturale del contratto. La sensazione è che l’addio sia ormai solo questione di tempo.

Il centrale spagnolo è finito nel mirino di diversi top club europei. In Italia, il Milan ha manifestato interesse, anche grazie ai rapporti con Tare, l’uomo che lo portò alla Lazio. Ma è soprattutto la Spagna a muoversi con decisione: l’Atletico Madrid sta monitorando da vicino la situazione e potrebbe affondare il colpo qualora in estate partissero Lenglet o Gimenez. Gila rientrerebbe in un progetto di rafforzamento che comprende anche Pubill e Hancko.

Nella corsa si inserisce però anche il Real Madrid, che detiene il 50% della futura rivendita del giocatore e segue con attenzione la sua crescita. I Blancos potrebbero valutare un ritorno alla base, aprendo a un vero e proprio derby di mercato con l’Atletico. Sullo sfondo resta anche l’Inter, che continua a osservare il profilo del difensore in vista di possibili movimenti estivi.

La Lazio si trova così davanti a una decisione cruciale: provare a monetizzare subito o rischiare di perdere Gila a zero tra un anno e mezzo. Con l’interesse di club di primissimo livello e una concorrenza sempre più serrata, il mercato attorno al difensore si preannuncia caldo e ricco di sviluppi nelle prossime settimane.