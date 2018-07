La Juventus non perde di vista Gimenez, pupillo di Paratici. L’affare però dipenderà dalle cessioni di Higuain e Rugani

La Juventus cerca un nuovo rinforzo in difesa e potrebbe pescare dall’Atletico Madrid. Diego Godin rimane uno dei candidati principali a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione ma attenzione al nome di José Maria Gimenez. Il difensore centrale uruguaiano, classe ’95, ha da poco rinnovato il suo contratto con i Colchoneros ma è un pupillo di Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero potrebbe lanciare l’assalto al giovane difensore ma, secondo La Gazzetta dello Sport, per l’eventuale arrivo dell’uruguaiano serviranno delle cessioni.

La Juventus attende novità dall’estero, dal Chelsea in particolare. I Blues sono sulle tracce di Gonzalo Higuain e Daniele Rugani e sono pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro per strappare i due calciatori alla Juventus. I bianconeri non direbbero di no, non considerano incedibili i due calciatori, ma serve l’offerta giusta e 100 milioni per entrambi potrebbero bastare. Poi la Juve si tufferà sul nuovo difensore centrale e busserà alle porte dell’Atletico Madrid: Godin è legato a Simeone, Gimenez ha 9 anni in meno ma l’acquisto di van Dijk da parte del Liverpool per oltre 80 milioni ha cambiato i parametri e i bianconeri dovranno prepararsi a un grande sforzo.