Giordano: «Ecco perché la Lazio può giocarsela contro il Bayern»

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha parlato a Radiosei in vista del match di Champions di domani contro il Bayern

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha parlato a Radiosei in vista del match di Champions di domani contro il Bayern. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Poi è vero che la Champions ti restituisce molte motivazioni, ma se la Lazio fa una prestazione simile a quella con l’Atletico a Roma può giocarsela. Ci sono i presupposti per trasformare le difficoltà in una serata storica, almeno per giocarsela alla pari nella gara di andata. Parto dal concetto che vorrei sempre affrontare una squadra che vive un momento negativo, poi è chiaro che loro hanno dei campioni che possono trovare il guizzo in qualsiasi momento. Detto questo, mi sempre il momento migliore per affrontarli. Dal punto di vista tattico mi auguro che la Lazio possa essere brava a stare compatta, attenta per poi colpire negli spazi. Loro questo piano partita lo soffrono. Serve concentrazione in fase difensiva, capacità di soffrire per rubare palla e ripartire».