Girone Italia femminile Europei 2022: svelate le avversarie delle azzurre di Milena Bertolini

È andato in scena oggi il sorteggio per i gironi dell’Europeo di calcio femminile in programma in Inghilterra nel 2022. L’Italia femminile di Milena Bertolini sono state inserite nel girone D insieme a Francia, Belgio ed Islanda.

L’Europeo inizierà il 6 luglio per terminare il 31 luglio. A passare i gironi saranno le prime due classificate di ogni raggruppamento, per un totale di 8 squadre che accedono ai quarti di finale.