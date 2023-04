Giudice Sportivo, le decisioni sull’altra semifinale: multe per Cremonese e Fiorentina

Giudice Sportivo, ci sono le decisioni anche sull’altra semifinale di Coppa Italia: multe per Cremonese e Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni su Cremonese-Fiorentina, l’altra semifinale di Coppa Italia.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.