Giudice Sportivo: nessun squalificato, multa per Piatek

Giudice Sportivo, le decisioni in merito agli squalificati per la giornata numero 7 del campionato italiano di Serie A

E’ già tempo di pensare al prossimo turno del campionato di Serie A. Domani sabato 29 settembre si disputeranno tre partite della giornata numero 7 di campionato. Con ben due big match: Roma-Lazio nel primo pomeriggio, ore 15, e Juventus-Napoli alle ore 18. Pochi minuti fa il Giudice Sportivo ha diramato il consueto comunicato sulle sanzioni a club e tesserati dopo lo svolgimento del turno infrasettimanale, valevole per la sesta giornata di Serie A.

Non ci sono squalificati in vista della settima giornata del campionato di Serie A in base alle risultanze delle gare disputate del 25,26 e 27 settembre 2018, la sesta giornata del girone di andata. Nessun calciatore, dunque, salterà per squalifica il turno di campionato che inizierà domani pomeriggio e si concluderà con il posticipo del lunedì sera. Il Giudice sportivo ha comminato un’ammenda di 3000 euro alla società Roma «per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso quattro fumogeni nel proprio settore». Multato anche il capocannoniere del campionato a quota 6 reti con il Genoa, Krzysztof Piatek: ammonizione ed ammenda di 2000 euro per lui, «per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria».