Giudice Sportivo Serie A, che stangata per Berardi ed Ellertsson! Tutte le decisioni dopo la 32ª giornata

Giudice Sportivo Serie A: le decisioni dopo la 32ª giornata di campionato 2025/26, il comunicato ufficiale

Il Giudice Sportivo, dottor Gerardo Mastrandrea, ha diramato le decisioni ufficiali in seguito alle gare disputate tra il 10 e il 13 aprile 2026, valide per la 32ª giornata di Serie A (tredicesima del girone di ritorno). Il comunicato numero 162 evidenzia diverse sanzioni disciplinari sia per i club che per i calciatori, delineando il quadro degli assenti per il prossimo turno di campionato.

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Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i provvedimenti relativi al 32° turno di Serie A 2025/26, con sanzioni che riguardano sia i club sia diversi calciatori. Sul fronte delle società, le ammende più rilevanti colpiscono il Cagliari, punito con 4.000 euro per il ritardo di tre minuti nell’inizio della gara, il Bologna, sanzionato con 3.000 euro per il lancio di due fumogeni nel recinto di gioco, e la Roma, multata con 2.000 euro per il lancio di un petardo nel secondo tempo. Nello stesso comunicato viene inoltre richiamata la presenza di materiale pirotecnico introdotto e utilizzato dai sostenitori di Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Juventus e Napoli, pur senza ulteriori sanzioni grazie alle attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le decisioni del Giudice Sportivo vengono pubblicate abitualmente dalla Lega Serie A sul sito ufficiale.

Giudice Sportivo Serie A, Berardi e Ellertsson i casi più pesanti

Il provvedimento più duro riguarda Domenico Berardi, fermato per due giornate effettive di gara e sanzionato con un’ammenda da 10.000 euro dopo quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo di Genoa-Sassuolo. Il capitano neroverde è stato punito per aver cercato il contatto fisico con un avversario e per aver cinto con le mani il collo di un altro giocatore intervenuto per separare i due. Più lieve, ma comunque significativa, la sanzione a carico di Mikael Egill Ellertsson, fermato per una giornata e multato di 5.000 euro per avere spinto con forza un avversario nello stesso episodio. L’alterco tra i due era stato già ricostruito nelle ore successive alla gara da diverse fonti sportive.

Giudice Sportivo Serie A, gli altri squalificati e il caso Noslin

Tra i calciatori non espulsi, salteranno il prossimo turno Josh Doig del Sassuolo, Morten Frendrup e Ruslan Malinovskyi del Genoa, Ardian Ismajli del Torino e Petar Sučić dell’Inter, tutti fermati per somma di ammonizioni. Va aggiunto anche Youssef Maleh della Cremonese, che deve ancora scontare una giornata residua di squalifica. Per quanto riguarda invece la Lazio, Tijjani Noslin è stato punito con un’ammonizione e con un’ammenda da 2.000 euro per simulazione in area di rigore avversaria. Un quadro disciplinare piuttosto pesante, che avrà inevitabili riflessi sulle scelte degli allenatori in vista della 33ª giornata. Le squalifiche per somma di ammonizioni rientrano nel consueto meccanismo disciplinare già applicato anche nei turni precedenti.