Giuntoli Juventus, Rebecca Corsi si schiera con il dirigente: «È uno dei migliori in campo nazionale e internazionale»

Giuntoli Juventus, Rebecca Corsi ad dell’Empoli ha voluto parlare del dirigente bianconero: la fiducia sul suo operato è massima! Le parole

L’ad dell’Empoli, Rebecca Corsi, è intervenuta nella giornata di oggi ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni a proposito del binomio Giuntoli Juventus.

PAROLE – «Non posso suggerire niente a Cristiano, che è uno dei migliori in campo nazionale e internazionale. Ha tutte le carte per portare la Juve in alto. Per ogni cosa, per ogni progetto che nasce ci vuole del tempo».