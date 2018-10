Giuntoli corteggiato dal Milan: il Napoli pensa al rinnovo

Il Napoli lavora per blindare il direttore sportivo Riccardo Giuntoli. Il ds è seguito dal Milan ma De Laurentiis vorrebbe confermarlo

Cristiano Giuntoli rinnova o va via? Il direttore sportivo del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro al termine dell’attuale stagione. Il ds infatti è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo. In casa Napoli non sembra esserci particolare frenesia a trovare un accordo sin da subito ma bisogna fare in fretta perché l’ex Carpi è corteggiato dal Milan di Leonardo. Leo è stato affiancato da Maldini sul mercato ma potrebbe aver bisogno di un dirigente più esperto e nelle scorse settimane è circolata la voce di un presunto accordo tra l’attuale ds del Napoli e il Milan.

Non c’è alcun accordo ma il pressing dei rossoneri è evidente. Secondo Il Mattino, la prossima estate potrebbe esserci un bel valzer di dirigenti ma Giuntoli e De Laurentiis, salvo colpi di scena, sono destinati a continuare a stare assieme. Il presidente dunque vorrebbe rinnovare il contratto al suo direttore sportivo ma l’accordo ancora non c’è, il contratto non è sul tavolo e le richieste al ds non mancano. Non c’è fretta ma non bisogna indugiare troppo.