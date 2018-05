Il difensore del Monaco può tornare in Italia. Il Torino è pronto a riportare Glik in Serie A ma attenzione a Lazio e Sampdoria

Kamil Glik può tornare in Serie A. Il difensore del Monaco, passato al club monegasco due stagioni fa, può rientrare in Italia. Il centrale polacco non ha mai nascosto il suo grande amore per il nostro Paese e conserva ancora un ottimo ricordo della sua avventura nel Torino. Secondo France Football, proprio il Toro è uno dei tre club fortemente interessati a riportare in Italia il centrale del Monaco. Il Monaco chiede 10 milioni di euro, una cifra alla portata dei granata.

In pole, al momento, ci sarebbe proprio la società del presidente Cairo ma attenzione alle mosse della Lazio. Il club di Lotito saluterà Stefan de Vrij a parametro zero e potrebbe investire 10 milioni per Kamil Glik, puntando sulla possibile qualificazione in Champions per strapparlo alla concorrenza. Sulle tracce del difensore centrale polacco c’è anche la Sampdoria ma al momento i doriani sarebbero in seconda fila. Sfida a tre per riportare in Italia il difensore polacco che ha lasciato un buon ricordo, specie tra i tifosi granata. Kamil ha assistito anche ad alcune partite del Toro in questi due anni ed è molto apprezzato a Torino. Lazio e Samp sono avvisate!