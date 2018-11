Niente Pallone d’Oro? Ronaldo (ma pure Allegri) possono portare a casa un altro premio

Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri candidati ai Globe Soccer Awards 2018: l’attaccante e l’allenatore juventino nella rosa dei finalisti come miglior giocatore e miglior allenatore

Sfumato il Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo almeno un altro premio potrebbe portarlo a casa. L’attaccante della Juventus è infatti uno dei tre finalisti del Globe Soccer Awards, il riconoscimento che verrà assegnatoil 3 gennaio prossimo a Dubai a diverse importanti personalità del mondo del calcio. Tra questi appunto CR7, che è candidato come miglior giocatore del mondo insieme ad Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, a sua volta già finalista di questa edizione del Pallone d’Oro. Ronaldo non sarà comunque l’unico juventino in lizza per la decima edizione del premio.

Nella categoria relativa al miglior allenatore dell’anno c’è infatti anche Massimiliano Allegri, che però dovrà a sua volta vederla con avversari decisamente di peso: Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e soprattutto i favoriti Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid vincitore dell’ultima Champions League e Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia campione del mondo. L’italiano Stefano Castagna invece è candidato con Jorge Mendes e Jonathan Barnett al premio come miglior agente dell’anno.