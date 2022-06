Gnonto al centro del mercato: anche il Bologna sulle sue tracce

Anche il Bologna interessato all’acquisto di Willy Gnonto, che potrebbe essere il giusto tassello per l’attacco rossoblù

Come svelato dal Corriere dello Sport, anche il Bologna si è iscritto alla corsa per Willy Gnonto, giovane attaccante che ha da poco fatto il suo esordio in Nazionale maggiore.

I rossoblù sono pronti a sfidare, oltre al Sassuolo, anche Hoffenheim, Ajax e PSV per il giocatore valutato 7 milioni di euro dallo Zurigo.