Voci discordanti sul futuro di Diego Godin: secondo alcuni il difensore avrebbe l’accordo con la Juve, secondo altri rinnoverà con l’Atletico

La Juventus sogna Diego Godin. Il difensore centrale dell’Atletico Madrid ha una clausola da 20 milioni di euro inserita nel contratto, in scadenza nel 2019, con i Colchoneros e sta seriamente pensando all’addio. Il centrale sta trattando il rinnovo con il suo attuale club ma nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con degli intermediari vicini alla Juventus. Il club bianconero ha offerto un importante triennale al 32enne difensore centrale e l’Atletico Madrid sarebbe pronto a pareggiare l’offerta.

In caso di parità di offerta deciderà il giocatore e in quel caso l’ago della bilancia potrebbe propendere per l’Atletico. Godin ha un grande rapporto con il suo attuale allenatore, Simeone, e potrebbe anche decidere di rimanere in Spagna. L’effetto Cristiano Ronaldo però potrebbe spingerlo a tentare un’avventura in un nuovo campionato e ad accettare la corte della Juventus. Nelle ultime ore sono comparse voci discordanti sul futuro dell’uruguaiano: secondo alcuni il centrale è pronto al rinnovo, secondo altri è vicino alla Juventus. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Il giocatore è corteggiato dalla Juve e sta valutando il futuro. Presto la decisione: senza rinnovo andrà via per 20 milioni e la Juve è in prima fila.