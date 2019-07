Godin Inter, i nerazzurri alzano il muro: che numeri per l’uruguagio – VIDEO

Godin Inter, i nerazzurri alzano il muro: che numeri per l’uruguagio, che in difesa raggiungerà Skriniar e De Vrji

L’Inter alza il muro. Ed è pronta ad affiancare il neo acquisto Godin alle certezze rappresentate da Skriniar e De Vrji. Per un pacchetto arretrato, nelle mani di mister Conte, da far invidia al resto d’Europa.

Il centrale uruguagio porterà in nerazzurro qualità ed esperienza. Come confermano i numeri della sua carriera, che lo vedono al top tanto con la casacca dell’Atletico Madrid quanto nella Liga più in generale. Senza trascurare, per altro, l’apporto garantito in termini di gol…