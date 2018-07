La Juventus tenta l’assalto a Diego Godin. Il difensore centrale potrebbe rimpiazzare il partente Benatia: le ultimissime

Chiellini–Godin: questa la difesa pensata dalla Juventus per conquistare il sogno Champions League. Cristiano Ronaldo in attacco a portare avanti i bianconeri, il muro difensivo dietro a proteggere i gol del fenomeno. Queste le idee bianconere che coinvolgono anche Joao Cancelo, già acquistato, e Marcelo sulle fasce. Una difesa inedita, a trazione anteriore ma con una forte cerniera centrale a proteggere Szczeszny e/o Perin. I bianconeri lavorano per portare in Italia il difensore uruguaiano. Contatti tra l’entourage del giocatore e la Juve.

Diego Godin può seguire Cristiano Ronaldo e può lasciare Madrid, sponda Atletico naturalmente, per vestire la maglia bianconera. Il centrale ha un solo anno di contratto e se non dovesse arrivare il rinnovo andrebbe via per 20 milioni di euro (questa la cifra della clausola inserita nel suo contratto). La Juventus è alla finestra ed è pronta a cogliere al balzo l’occasione. Il centrale uruguaiano rappresenta la prima alternativa a Medhi Benatia: il centrale marocchino potrebbe andare via dalla Juventus. Il giocatore ha mercato all’estero e potrebbe chiedere la cessione nelle prossime settimane. La Juve non si farà trovare impreparata e spera di chiudere presto per Diego Godin.