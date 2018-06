Juve, può arrivare un centrale: sondaggio per Godin

Sondaggio della Juventus per Diego Godin. I bianconeri poi continuano a seguire Thilo Kehrer dello Schalke 04

La Juventus punta Diego Godin. Il difensore centrale dell’Atletico Madrid è pronto a disputare il Mondiale con il suo Uruguay ma intanto pensa anche al futuro. Il difensore classe 1986 ha un anno di contratto con l’Atletico e non è da escludere una sua cessione. Nel contratto con i Colchoneros ci sarebbe una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e dal Sud America parlano di un sondaggio approfondito della Juventus per capire i margini di manovra rispetto alla clausola: la Juve vorrebbe uno sconto per ingaggiare il difensore.

Godin è uno dei migliori difensori al mondo ma potrebbe essere attratto da un contratto biennale o triennale. I bianconeri però seguono anche alcuni giovani talenti come Matthijs de Ligt. Il difensore classe ’99 dell’Ajax ha molto mercato, costa 50 milioni ma avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione bianconera (secondo alcuni il difensore sarebbe già stato a Torino e avrebbe visionato le strutture d’allenamento della Juve). La Vecchia Signora inoltre valuta Thilo Kehrer, difensore classe ’95 dello Schalke 04 in rotta con il suo club: il tedesco ha una valutazione vicina ai 20 milioni e potrebbe diventare un nome buono per la Juve del futuro.