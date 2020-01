Gol Ibrahimovic, lo svedese torna alla rete nel campionato di Serie A. Il sinistro secco a beffare Olsen utile per il raddoppio rossonero

Ha avuto bisogno di una partita e mezza dopo il suo ritorno in Serie A per tornare al gol. Zlatan Ibrahimovic ha siglato la rete dello 0-2 in favore del suo Milan contro il Cagliari, con un preciso sinistro.

Assist dalla fascia e conclusione secca dello svedese, che ha anticipato il difensore in marcatura e beffato un non perfetto Olsen.