Milan, difesa horror: subisce gol da 13 gare consecutive! La classifica

Problemi in difesa per il Milan. Il club rossonero subisce gol da 13 giornate consecutive, striscia peggiore in Serie A

Sette gare giocate in questa stagione e almeno un gol a partita incassato dal Milan di Rino Gattuso che prosegue il trend negativo inaugurato già nella passata stagione. Con il gol segnato nel finale da Sergio Pellissier, i rossoneri hanno subito almeno un gol nelle ultime 13 giornate di campionato! Numeri impressionanti per i rossoneri: nessuno in A ha fatto peggio dei rossoneri. Anche le formazioni in zona retrocessione hanno fatto meglio, chiudendo almeno una gara con la porta inviolata.

Il Frosinone, lo scorso anno in B, subisce gol da 6 giornate consecutive, il Chievo e l’Empoli (i toscani lo scorso anno erano in B) da 5. La Spal di Semplici, dopo aver iniziato la stagione alla grande, con la miglior difesa d’Europa, incassa almeno una rete da 4 turni consecutivi. Poi Bologna e Udinese (3), Atalanta, Genoa e Sassuolo (2). Inter, Parma e Torino hanno incassato un gol nell’ultima giornata e non in quella precedente. Bene Cagliari, Juventus, Lazio, Napoli e Roma che hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime giornate. La Samp ha la miglior difesa con 3 gol incassati, la Juve non subisce reti da 4 giornate consecutive.