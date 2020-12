Gomez via da Bergamo: Inter e Milan in pole. Ci pensano anche Roma e Psg

La rottura tra El Papu Gomez e l’Atalanta è ormai definitiva e insanabile: Inter, Milan, Roma e Paris Saint Germain pensano all’argentino

Rottura definitiva e insanabile tra El Papu Gomez e Gian Piero Gasperini. Il post social dell’argentino ha scritto la parole fine sull’avventura bergamasca dell’ex Catania e ora alcune squadre italiane ed estere stanno pensando a come muoversi in vista del mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri sera è andato in scena un summit con il suo agente per pianificare la strategia per le prossime settimane. Gomez spera di avere il via libera dalla famiglia Percassi: dopo aver rinunciato a varie opportunità, anche in Italia, nelle scorse stagioni, proverà a chiedere una (complicata) uscita gratuita. Di sicuro non può permettersi di restare ai margini fino al termine della stagione e ha bisogno di giocare perché punta a conquistarsi un posto nella Selecciòn per la prossima Coppa America.

Più che probabile nel fine settimana anche un incontro fra Riso e i vertici del club per capire come gestire (eventualmente) l’addio. Finora non sono state avviate trattative per la cessione, anche perché i club interessati vogliono prima capire i costi dell’operazione. Però Inter, Milan e Roma hanno già dato una sbirciatina e a Parigi c’è l’argentino Di Maria che spinge per l’arrivo del Papu al Psg. Delle varie proposte già arrivate da campionati extraeuropei, invece, Gomez non vuole sentire parlare: o a Bergamo da protagonista, o in un club di primo piano nell’Europa che conta.

Secondo Tuttosport l’Inter potrebbe muoversi sfruttando gli ottimi rapporti con l’Atalanta, risaldati dall’amicizia tra Steven Zhang e Luca Percassi. Prima di compiere qualunque passo, però, va sfoltita la rosa ed è per questo che secondo il quotidiano sul tavolo della trattativa potrebbe finire il nome di Vecino. L’uruguaiano è in uscita dall’Inter e piace molto a Gasperini.