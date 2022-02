ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gosens: «Come persona non posso valere 25 milioni di euro». Le dichiarazioni dell’esterno dell’Inter

Robin Gosens ha parlato a Sky Sport Germania.

VALORE DI MERCATO – «Come Robin Gosens, non posso dire che io valgo 25 milioni di euro mentre un’altra persona vale di meno. Ma il mercato è questo e, in questo contesto, ho un certo valore come calciatore. Sono un giocatore della Nazionale e penso di aver fatto prestazioni eccezionali negli ultimi due anni. Di conseguenza, a quanto pare valgo questi soldi. So che sarò in prestito per 6 mesi e poi ci sarà quest’opzione di acquisto. Penso sia solo un modo per dividere il pagamento in modo tale da soddisfare entrambi i club, in Italia è una consuetudine»

SULE AL DORTMUND – «In termini di stile di gioco, è uno dei difensori più attraenti della Germania e ha sicuramente grandi qualità. È una grande sconfitta per il Bayern e una vittoria per il Dortmund. Di conseguenza, questa scelta fa diventare eccitante la lotta per il titolo tedesco».