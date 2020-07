Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni

«Le occasioni le abbiamo avute, ma in serie A sono punti persi se non le sfrutti. Pr quello che la squadra ha espresso in campo avrebbe meritato qualcosa di più, ma non guardiamo tanto indietro ma guardiamo alle prossime partite, una alla volta».