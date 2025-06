Gravina non si dimette: «Se lo facessi sarebbe solo un danno»

Gabriele Gravina non si dimette: le parole del presidente della FIGC dopo la sconfitta degli Azzurri contro la Norvegia

Gabriele Gravina, nel corso del Festival della Serie A, in corso di svolgimento a Parma, ha ribadito la volontà di non volersi dimettere dal ruolo di presidente della FIGC dopo la sconfitta dell’Italia contro la Norvegia che rischia di compromettere la qualificazione al mondiale. Di seguito le sue parole.

NO ALLE DIMISSIONI – «Assolutamente, come quasi il 99% dei delegati federali che mi ha dato fiducia mesi fa. Non vedo possibilità di mollare in un momento così delicato. Se dovessi immaginare ipotesi alternative possano dare un contributo innovativo e stravolgente lo farei, ma sono convinto del contrario: potrei generare un ulteriore danno. Abbiamo obiettivi, dobbiamo portare avanti il lavoro condiviso in particolare con la Serie A: erano anni che non avevamo modalità di dialogo e di collaborazione come in questo periodo, fondamentale per il sistema».