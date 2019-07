Griezmann Barcellona, primo giorno blaugrana del francese – VIDEO

Griezmann Barcellona, è iniziata l’avventura in blaugrana del francese. Tanto entusiasmo attorno a lui nel giorno di presentazione

È partita con più entusiasmo che mai l’avventura di Antoine Griezmann al Barcellona. Le polemiche riguardo il pagamento della sua clausola tra i blaugrana e l’Atletico Madrid non sono ancora finiti, ma intanto il giocatore è stato ufficializzato ed ha trascorso il suo primo giorno con la nuova maglia.

Tra presentazioni, parole, fotografie e palleggi. Ha anche svelato la sua maglia, col numero 17 ben in vista. Non fortunato nella tradizione italiana, ma un giocatore con la sua classe può andare oltre ogni scaramanzia. L‘attesa per vederlo in campo, adesso, è alta.