Griezmann, fine della telenovela rinnovo: MLS o ancora con l’Atletico? La sua decisione

Verso la conclusione la telenovela sul rinnovo di Antoine Griezmann, in dubbio tra la MLS e il prolungamento con l’Atletico Madrid: le ultime

Sembra avviarsi verso una conclusione la telenovela sul futuro di Antoine Griezmann. Nonostante le voci sempre più insistenti su un possibile trasferimento in MLS, il francese – legato all’Atletico Madrid fino al 2026 – avrebbe deciso di restare. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Relevo, l’intenzione del giocatore è quella di rinnovare fino al 2027, a patto che venga trovato un accordo definitivo tra le parti.

La permanenza di Griezmann sarebbe una buona notizia per Diego Simeone, che aveva spinto per trattenerlo. L’attaccante, pur di continuare con i Colchoneros, sarebbe disposto a ridurre il proprio ingaggio. In ogni caso, la sua partenza in estate appare ormai da escludere.