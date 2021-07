Italia, Grifo: «Un po’ deluso per l’esclusione. Finale? Nessun consiglio»

Vincenzo Grifo ha fatto parte fino alle ultime gare prima di Euro 2020 della Nazionale di Mancini. Ecco le parole del centrocampista

Vincenzo Grifo ha parlato ai microfoni di Sky Sport DE dell’Italia di Roberto Mancini.

MANCINI – «Persona tranquilla e simpatica, fa molte conversazioni faccia a faccia. Ha allenato grandi club e ha fatto grandi cose con Inter e Manchester City. Capisce i giocatori e le persone, ha grande equilibrio e gli devo molto. Ovviamente l’esclusione è stata una delusione ma sono molto tranquillo».

FINALE – «L’Inghilterra ha il vantaggio di giocare in casa e ha una difesa forte. A decidere saranno sfumature e dettagli, sarà una bella partita e vedremo grande qualità in campo. Non ho consigli per l’Italia, spero solo che possiamo farcela».