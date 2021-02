Grifo: «I miei sogni, tra San Siro e la maglia di Roberto Baggio»

Vincenzo Grifo è uno dei fedelissimi di Roberto Mancini in Nazionale: ecco le parole dell’attaccante del Friburgo che svela il suo idolo

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo e della Nazionale, parla dei suoi sognin in chiave azzurra ai microfoni di DAZN Deutschland.

«Le mie preferite erano la maglia dell’Inter e la maglia dell’Italia con Roberto Baggio. Tutte maglie non originali. Voglio giocare per la Nazionale italiana davanti a 80.000 spettatori a San Siro. Se non fosse un sogno, non sarei umano».